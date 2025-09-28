Die Druckluft stets im Blick behalten

Fehlende Transparenz über Energieflüsse, Druckverhältnisse und Leckagen verursacht in vielen Betrieben unnötige Kosten und ungeplante Ausfälle. Moderne Messtechniksysteme von Kaeser schaffen Abhilfe.

In zahlreichen Betrieben lässt sich der Zustand der Druckluftstation nur unzureichend beurteilen. Ohne verlässliche Daten bleiben Schwachstellen unsichtbar — und damit auch das Einsparpotenzial.

Kontinuierliche Erfassung von Prozess- und Energiedaten

Moderne Messtechniksysteme erfassen Betriebs- und Energiedaten kontinuierlich. Druckverhältnisse, Energieflüsse und Leckagen werden lückenlos dokumentiert und stehen für Analyse und Optimierung bereit. Betreiber erhalten so eine fundierte Datengrundlage, die bislang oft fehlte.

Gezieltere Wartung und weniger Stillstände

Mit den gewonnenen Messdaten lassen sich Wartungsmaßnahmen deutlich gezielter planen. Ungeplante Ausfälle werden reduziert, die Druckluftversorgung insgesamt effizienter betrieben. Der vollständige Fachbeitrag ist auf Seite 20 der aktuellen B&I erschienen.

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Eine kontinuierliche Datenerfassung hilft dabei, das Gesamtsystem optimal einzustellen und Schwachstellen zu identifizieren. Dazu zählen etwa Leckagen im Netz oder ungünstige Druckverhältnisse in einzelnen Leitungsabschnitten. Bild: Kaeser

Haeufig gestellte Fragen

Was ist Druckluft-Monitoring?

Druckluft-Monitoring bezeichnet die kontinuierliche Erfassung von Betriebs- und Energiedaten einer Druckluftstation. Messtechniksysteme überwachen Druckverhältnisse, Energieflüsse und Leckagen in Echtzeit und stellen die Daten für Analyse und Optimierung bereit.

Welche Vorteile bietet kontinuierliches Druckluft-Monitoring?

Betreiber erhalten eine fundierte Datengrundlage, um ihre Druckluftversorgung effizienter zu betreiben. Wartungsmaßnahmen lassen sich gezielter planen, ungeplante Ausfälle werden reduziert und unnötige Energiekosten durch erkannte Leckagen oder Druckverluste vermieden.

Warum verursacht fehlende Transparenz in Druckluftstationen Kosten?

Ohne Messdaten bleiben Leckagen, ineffiziente Druckverhältnisse und Energieverluste unentdeckt. Das führt zu unnötig hohem Energieverbrauch und ungeplanten Stillständen, deren Ursachen sich ohne Datengrundlage kaum systematisch beheben lassen.

Wie funktionieren Messtechniksysteme für Druckluft?

Die Systeme erfassen relevante Prozess- und Energiedaten kontinuierlich an der Druckluftstation. Die Messwerte werden aufgezeichnet, ausgewertet und stehen dem Betreiber als Grundlage für gezielte Optimierungs- und Wartungsmaßnahmen zur Verfügung.

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