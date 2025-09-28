Weltpremiere auf der IFAT

Kaeser Kompressoren stellt auf der IFAT (4. bis 7. Mai 2026) in München aus und wartet dort mit einer Weltpremiere für die brandneue Turbo-Power und eine Fülle an nachhaltigen Technologien für die Druckluftversorgung auf.

Die neueste Innovation im Turbobereich, die als Prototyp zu sehen sein wird, setzt auf Effizienz und Nachhaltigkeit. Mit einer Liefermenge von bis zu 270 Kubikmeter in der Minute vereint das Turbogebläse Leistungsfähigkeit mit minimalem Energieverbrauch und geringem Platzbedarf.

Geradezu eine Idealbesetzung für das grabenlose Verlegen von Glasfaserkabeln ist die 15 bar Version des mobilen Baukompressors M17 mit einer Liefermenge von einem Kubikmeter pro Minute. Bei den aktuellen Versionen sorgen eine ganze Reihe an Detailverbesserungen und Zusatzausstattungen für noch mehr Vorteile. So gibt es M13 und M17 erstmals auch mit integriertem Druckluftnachkühler. Zusätzlich glänzt die straßenfahrbare M27 PE mit einer neuen Generatorversion für gleichzeitig Druckluft und 6,5 kVA Strom.

Zu sehen ist alles auf der IFAT in Halle B2, Stand 351, zusammen mit weiteren effizienten Druckluftsystemen und nachhaltigen Technologien für die Druckluftversorgung. Dazu gehören ein brandneues Programm zur effizienten Auslegung von Gebläsestationen, hocheffiziente Schraubengebläse, robuste Drehkolbengebläse, emissionsfreie mobile Kompressoren sowie das maschinenübergreifende Druckluftmanagement-System Sigma Air Manager 4.0.

Links:

www.kaeser.com

Der neue Turbo-Prototyp ist am Messestand zu sehen. Bild: Kaeser

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