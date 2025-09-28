Neue Schraubenkompressoren von 4 bis 30 kW

Mit der neuen E Baureihe bringt Boge ölgeschmierte Schraubenkompressoren für Anwender auf den Markt, die eine wirtschaftliche und zuverlässige Druckluftversorgung benötigen. Die Serie kombiniert bewährte Technik, wartungsarme Komponenten und ein strukturiertes Servicekonzept mit vergleichsweise niedrigen Anschaffungskosten.

Die Baureihe umfasst verschiedene Modelle mit Leistungen von 4 bis 30 kW sowie maximalen Betriebsdrücken von 7,5, 10 und 13 bar. Optional sind Varianten mit Frequenzregelung erhältlich, um die Drucklufterzeugung an den tatsächlichen Bedarf anzupassen. Für kleinere Leistungsbereiche bis 15 kW bietet Boge zudem Komplettsysteme mit integriertem Trockner und Druckluftbehälter an. Diese sollen insbesondere für Betriebe interessant sein, die eine kompakte und sofort einsatzbereite Druckluftstation benötigen.

Herzstück der Baureihe ist eine wartungsarme Verdichterstufe, die in Deutschland entwickelt und gefertigt wird. Zusammen mit dem patentierten GM-Antriebssystem soll sie eine konstante Riemenspannung gewährleisten, wodurch ein Nachspannen des Keilriemens entfällt. Laut Hersteller kommen bewusst etablierte Standardkomponenten zum Einsatz, um Wartung und Ersatzteilversorgung zu vereinfachen.

Die integrierte Mikroprozessorsteuerung „Boge base control“ überwacht laut Hersteller sämtliche relevanten Betriebsparameter und schützt den Verdichter unter anderem mit einem automatischen Frostschutz bei Temperaturen bis minus 10 Grad Celsius. Zudem analysiert die Steuerung den aktuellen Bedarf und wählt automatisch eine passende Betriebsart aus.

Zum Aftersales-Konzept gehören definierte Servicepakete, die Verschleiß- und Filterkomponenten bündeln und Wartungen planbarer machen sollen. Ergänzend bietet Boge mit „bestcair“ eine Verlängerung der Laufzeitgarantie auf bestimmte Komponenten auf bis zu drei Jahre an.

Links:

www.boge.de

Die neue E Baureihe richtet sich an Betriebe, die auf eine solide Druckluftversorgung ohne umfangreiche Premiumfunktionen setzen. Die ölgeschmierten Schraubenkompressoren sind für den täglichen Einsatz ausgelegt und kombinieren robuste Technik mit einer wirtschaftlichen Gesamtbilanz. Bild: Boge

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