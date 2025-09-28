Durchdacht für den Wintereinsatz

Mit der neuen 36-Volt-Akku-Schneefräse RY36STX61A-260F bietet Ryobi eine clevere Lösung für den Winterdienst. Der bürstenlose Motor, eine breite Arbeitsfläche und durchdachte Details wie beheizbare Griffe und LED-Beleuchtung sorgen für effizientes und komfortables Schneeräumen auch bei starkem Schneefall.

Ryobi hat die Schneefräse RY36STX61A-260F mit Lithium-Ionen-Akkutechnik und einem bürstenlosen Motor ausgestattet. Die Räumbreite von 61 Zentimetern und eine Arbeitstiefe von 51 Zentimetern ermöglichen ein zügiges und gründliches Arbeiten. Die Förderschnecke aus Metall nimmt den Schnee direkt am Boden auf, sodass kein Nacharbeiten erforderlich ist. Schnee kann bis zu 17 Meter weit ausgeworfen werden; der Auswurfschacht lässt sich um 180 Grad drehen, um die Richtung flexibel anzupassen.

Die Schneefräse ist auf einfache Handhabung ausgelegt. Geschwindigkeit und Radantrieb werden bequem über Hebel an den Griffen gesteuert, während eine LED-Anzeige über den Ladezustand der Akkus informiert.

Vier Akkusteckplätze stehen zur Verfügung – für den Betrieb werden nur zwei benötigt, die beiden weiteren verlängern die Laufzeit ohne Unterbrechung. Mit den beiliegenden 36-Volt-Akkus (6,0 Ah) lassen sich bis zu 575 Quadratmeter pro Ladung räumen. Bei Verwendung größerer Akkus mit bis zu 12 Ah steigt die Flächenleistung entsprechend.

Ryobi legt Wert auf Komfort und Ergonomie: Beheizbare Griffe sorgen für warme Hände, eine breite LED-Leiste und zwei Zusatzleuchten erhöhen die Sicherheit bei Dämmerung oder Schneefall. Das teleskopierbare Aluminium-Griffgestänge lässt sich individuell anpassen.

Dank luftbereifter Räder mit speziellem Profilmuster bleibt die Schneefräse auch auf rutschigen Flächen spurtreu. Nach dem Einsatz kann die Förderschnecke mit der mitgelieferten Schneeschaufel samt Bürste leicht gereinigt werden.

Die Schneefräse gehört zum 36-Volt-Max-Power-Akkusystem von Ryobi, das rund 50 kompatible Geräte umfasst. Bild: Ryobi

