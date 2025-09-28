Dynamische Roboter und funktionale Sicherheit

Humanoide Roboter gelten als der nächste große Sprung in der Automatisierung. Maschinen, die sich wie Menschen bewegen, sich an komplexe Umgebungen anpassen und vielfältige Aufgaben ohne spezifische Auslegung für einen einzelnen Anwendungsfall übernehmen können, verkörpern eine faszinierende technologische Vision. Doch sobald diese Vision industrielle Realität wird, verschieben sich die Prioritäten. An die Stelle des Demonstrationseffekts treten Betriebsstabilität, Verfügbarkeit und – vor allem – funktionale Sicherheit. Aus der Perspektive jahrzehntelanger Erfahrung in der industriellen Robotik geht es daher nicht in erster Linie um die Frage, was technisch möglich ist, sondern darum, was verantwortbar ist, meint David Brandt, VP R&D and CTO, Universal Robots.

Humanoide Roboter gelten als der nächste große Sprung in der Automatisierung. Maschinen, die sich wie Menschen bewegen, sich an komplexe Umgebungen anpassen und vielfältige Aufgaben ohne spezifische Auslegung für einen einzelnen Anwendungsfall übernehmen können, verkörpern eine faszinierende technologische Vision.

Doch sobald diese Vision industrielle Realität wird, verschieben sich die Prioritäten. An die Stelle des Demonstrationseffekts treten Betriebsstabilität, Verfügbarkeit und – vor allem – funktionale Sicherheit. Aus der Perspektive jahrzehntelanger Erfahrung in der industriellen Robotik geht es daher nicht in erster Linie um die Frage, was technisch möglich ist, sondern darum, was verantwortbar ist.

Ingenieurskunst bedeutet Abwägung

In der industriellen Robotik ist die Bauform niemals neutral. Sie ist das Ergebnis bewusster ingenieurtechnischer Entscheidungen – und definiert Leistungsfähigkeit, Betriebsgrenzen und akzeptable Risikoniveaus gleichermaßen.

Der menschliche Körper hingegen ist ein evolutionärer Kompromiss – kein technisches Optimum. Bipedale Fortbewegung, hoher Schwerpunkt und hochkomplexe Hände ermöglichen außerordentliche Anpassungsfähigkeit. Technisch betrachtet bringen sie jedoch inhärente Instabilität, mechanische Komplexität und erhöhten Verschleiß mit sich.

Wer diese Eigenschaften auf Maschinen überträgt, repliziert nicht nur menschliche Fähigkeiten – sondern auch deren strukturelle Fragilität. Das ist keine philosophische Frage. Es ist eine systemtechnische Herausforderung.

Komplexität schmälert Verlässlichkeit

Diese strukturelle Fragilität setzt sich auf technischer Ebene fort. Ein typischer humanoider Roboter verfügt über rund 200 Freiheitsgrade. Jeder zusätzliche Freiheitsgrad bedeutet mehr Aktorik, Sensorik und Steuerungssoftware – und damit mehr potenzielle Fehlerquellen.

Die Erfahrung aus der industriellen Praxis ist eindeutig: Die Gesamtzuverlässigkeit eines Systems ist nicht die Summe der Einzelzuverlässigkeiten – sie ist deren Produkt. Mit wachsender Komplexität sinkt die Verfügbarkeit zwangsläufig – selbst bei hochwertigen Einzelkomponenten.

Spezialisierte Industrieroboter zeigen das Gegenmodell: Klar definierte Aufgaben, minimale mechanische Komplexität – und damit jahrelanger Dauerbetrieb bei höchster Verfügbarkeit. In industriellen Umgebungen sind Vorhersagbarkeit und Betriebssicherheit häufig wertvoller als theoretische Vielseitigkeit.

Sicherheit ist eine Designbedingung – kein Add-on

Das Ausfallrisiko ist nicht nur eine Frage der Verfügbarkeit – es ist vor allem eine Sicherheitsfrage. Dynamisch stabile humanoide Systeme sind permanent auf aktive Gleichgewichtsregelung angewiesen. Ein Stromausfall, ein Defekt oder ein Softwarefehler kann zu einem Sturz führen. Bei einem System mit über 30 Kilogramm Eigengewicht ist das kein bloßes technisches Versagen – sondern ein physisches Gefährdungsszenario.

Normen wie ISO 13849-1 setzen hier klare Maßstäbe. Je nach Einsatzumgebung können Sicherheitsanforderungen bis zum höchsten Performance Level PL=e gelten. Dieses zu erfüllen erfordert Redundanz, fehlertolerante Architekturen, zertifizierte Komponenten und einen lückenlos überwachten Entwicklungsprozess. Diese Anforderungen sind in der industriellen Robotik seit Jahrzehnten etabliert – allerdings für klar begrenzte Anwendungsfälle.

Für mobile, dynamisch stabile Systeme wie humanoide Roboter ist der regulatorische Rahmen dagegen noch fragmentiert. Diese Lücke verdient im Zuge wachsender Marktreife dringend mehr Aufmerksamkeit.

Spezialisierung als strategischer Vorteil

Die industrielle Automatisierung hat wiederholt gezeigt: Zuverlässigkeit skaliert mit Spezialisierung. Systeme, die eine klar definierte Aufgabe in möglichst einfacher und zweckmäßiger Form erfüllen, lassen sich leichter validieren, sicherer betreiben und wirtschaftlich nachhaltiger einsetzen. Spezialisierung ist keine Einschränkung – sie ist ein struktureller Vorteil.

Fazit: Fortschritt braucht Pragmatismus

Die Frage ist nicht, ob humanoide Roboter technologisch faszinierend sind – das sind sie zweifellos. Die entscheidende Frage ist, welche Rolle sie in Umgebungen spielen sollten, in denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verantwortung nicht dem Demonstrationseffekt untergeordnet werden dürfen.

Die Erfahrung aus der industriellen Robotik führt zu einem pragmatischen Schluss: Maschinen sollten für ihre Aufgabe optimiert werden – nicht für maximale Anthropomorphie. Nachhaltiger Fortschritt ist selten das Ergebnis von Nachahmung. Er entsteht durch präzise Spezialisierung.

Links:

https://www.universal-robots.com/de

Maschinen sind für ihre Aufgabe konzipiert – nicht zur Imitation. Bild: Pete Linforth from Pixabay

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