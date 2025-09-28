Anzeige
Anzeige
Home   >   Fertigungstechnik   >   Effizienzsprung im Warenausgang

Effizienzsprung im Warenausgang

von am 27. April, 2026

Mit smarter Signalisierung von Weassist von Werma zu mehr Produktivität

Der Hermes Einrichtungs Service (HES) wickelt mit rund 8.000 Mitarbeitenden jährlich mehr als fünf Millionen Auslieferungen ab – von Möbeln über Fitnessgeräte bis hin zu großen Elektrogroßgeräten.

Herzstück des operativen Geschäfts sind die deutschlandweiten HUBs (Hauptumschlagsbasen), in denen Warenströme gebündelt, bearbeitet und anschließend an Endkunden verteilt werden. Beispiel: der HUB am Standort Ansbach. Hier herrscht täglich Hochbetrieb, mehrere Tausend Sendungen verlassen dort pro Tag die Halle. Doch das lief nicht immer so …

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 16 der aktuellen B&I.

Links:

www.werma.com

Das Dashboard zeigt in einer Übersicht den aktuellen Status. Bild: Werma

Artikel per E-Mail versenden