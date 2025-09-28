Effizienzsprung im Warenausgang

Mit smarter Signalisierung von Weassist von Werma zu mehr Produktivität

Der Hermes Einrichtungs Service (HES) wickelt mit rund 8.000 Mitarbeitenden jährlich mehr als fünf Millionen Auslieferungen ab – von Möbeln über Fitnessgeräte bis hin zu großen Elektrogroßgeräten.

Herzstück des operativen Geschäfts sind die deutschlandweiten HUBs (Hauptumschlagsbasen), in denen Warenströme gebündelt, bearbeitet und anschließend an Endkunden verteilt werden. Beispiel: der HUB am Standort Ansbach. Hier herrscht täglich Hochbetrieb, mehrere Tausend Sendungen verlassen dort pro Tag die Halle. Doch das lief nicht immer so …

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 16 der aktuellen B&I.

Links:

www.werma.com

Das Dashboard zeigt in einer Übersicht den aktuellen Status. Bild: Werma

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