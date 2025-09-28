Eine Milliarde ist erst der Anfang

Navvis hat innerhalb eines Jahres mehr als eine Milliarde Quadratmeter digital erfasst. Mit mobilen Mapping-Systemen und cloudbasierter Software erstellt das Unternehmen digitale Zwillinge von Gebäuden, Industrieanlagen und Infrastrukturprojekten. Die Lösungen kommen unter anderem in Industrie, Bauwesen und Vermessung zum Einsatz.

Grundlage dafür ist die Kombination aus mobiler Scanning-Hardware und cloudbasierter Software. Die Systeme der Navvis LX-Serie – darunter VLX und MLX – erfassen komplexe Innen- und Außenbereiche schnell und präzise. Über die Plattform Ivion werden die aufgenommenen Daten anschließend als digitale Zwillinge bereitgestellt.

Die Technologie soll Unternehmen dabei unterstützen, Planungs- und Dokumentationsprozesse effizienter zu gestalten sowie Entscheidungen auf Basis aktueller räumlicher Daten zu treffen. Einsatzbereiche finden sich unter anderem im Bauwesen, in der Vermessung sowie in Industrieunternehmen.

Zu den Anwendern zählen laut Hersteller unter anderem BMW und Strabag. Die Unternehmen nutzen digitale Zwillinge zur Dokumentation von Bauprojekten, zur Optimierung von Produktionsprozessen und zur Zusammenarbeit verschiedener Projektbeteiligter.

Auch Dienstleister und Ingenieurbüros setzen die Systeme ein. Das Unternehmen Nevsky.be erstellt mit der Technologie digitale Zwillinge und virtuelle Rundgänge für Industrieanlagen, Krankenhäuser und kulturelle Einrichtungen in Europa. Ein weiteres Beispiel ist ein Projekt der bgis Kreative Ingenieure GmbH am Flughafen Tempelhof in Berlin. Dort wurde ein komplexes Gebäude mithilfe von Navvis VLX und MLX sowie ergänzender Drohnenbefliegung und Tachymetrie digital erfasst und modelliert.

Links:

https://www.navvis.com/

Mit mobilen Mapping-Systemen werden Gebäude, Industrieanlagen und Infrastrukturprojekte für digitale Zwillinge erfasst. Bild: Navvis

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