Eine Technologie im Vormarsch

von Zwick am 10. Februar, 2022

Viessmann verkauft das zehntausendste Brennstoffzellen-Heizgerät in Deutschland.

Die Brennstoffzellen-Technologie zur gleichzeitigen Erzeugung von Strom und Wärme in Gebäuden gewinnt immer mehr Kunden. Zum Jahresende 2021 hat Viessmann das 10.000. Gerät vom Typ Vitovalor an die Essenpreis Heizung & Sanitär GmbH in Östringen verkauft.

Bei der Urkundenübergabe durch Markus Dönges, Head of Product-Line-Management der Viessmann Deutschland GmbH, sagte Geschäftsführer Thomas Essenpreis: „Es freut mich, dass gerade wir es sind, die diesen besonderen Meilenstein setzen dürfen.“

Sein Bruder Rüdiger Essenpreis ergänzte: „Als langjähriger Partner von Viessmann haben wir die Markteinführung dieser zukunftsweisenden Technologie von Anfang an begleitet und den CO2-Fußabdruck vieler unserer Kunden deutlich reduziert.“

Links:

www.viessmann.de

Das unlängst ausgelieferte Brennstoffzellen-Heizgerät wird in den nächsten Wochen bei einem Hausbesitzer im Landkreis Karlsruhe installiert. Bild: Viessmann

