Mit dem ICL 3680 erweitert der Hersteller H-Tronic sein Sortiment um einen kompakten Einschaltstrombegrenzer für den festen Einbau in Schaltschränke. Das Gerät reduziert Lastspitzen beim Start stromintensiver Verbraucher bis 3.680 W und verhindert so das ungewollte Auslösen von 16-A-Sicherungen. Es ist für trockene Innenräume und einen wartungsarmen Dauerbetrieb ausgelegt.

Der neue ICL 3680 begrenzt zuverlässig Einschaltströme von Geräten mit hoher Leistungsaufnahme. Er arbeitet ab einer Mindestlast von 100 W und verhindert das Auslösen von 16-A-Sicherungen beim Anlaufen typischer Verbraucher wie Winkelschleifern, Pumpen, Kompressoren, Kreissägen oder Schaltnetzteilen.

Ausgeführt in Schutzart IP20 (Schutzklasse II) und mit Abmessungen von 90 × 35 × 71 mm lässt sich das Gerät schnell und sicher montieren. Die Befestigung erfolgt per Hutschiene und Schraubklemmen, was die Integration in bestehende Schaltschränke erleichtert. Der Einschaltstrombegrenzer arbeitet in einem Temperaturbereich von minus 10 Grad Celsius bis plus 50 Grad Celsius.

Durch einen geringen Eigenverbrauch von etwa 1 W bleibt der Energiebedarf des ICL 3680 minimal. Gleichzeitig ermöglicht die robuste Ausführung einen dauerhaft sicheren Betrieb bei geringem Wartungsaufwand – ein Vorteil überall dort, wo empfindliche Stromkreise vor Lastspitzen geschützt werden müssen.

Links:

www.h-tronic.de

Der Einschaltstrombegrenzer ICL 3680 ist für trockene Innenräume und einen wartungsarmen Dauerbetrieb ausgelegt. Bild: H-Tronic

