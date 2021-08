Elektrische Rundtische mit hoher Präzision

von Zwick am 13. August, 2021

Neben manuellen Varianten bietet Norelem nun auch Positionierrundtische mit koaxialem elektrischem Antrieb an.

Die Positioniersysteme von Norelem ermöglichen es dank einer digitalen Steuerung, Winkelpositionen auf den hundertstel Millimeter exakt, schnell und wiederholgenau einzustellen. Sie eignen sich beispielswiese für den Einsatz in Handhabungssystemen, in Werkzeugmaschinen oder in Messeinrichtungen.

Trotz Motor sind die elektrischen Positionierrundtische laut Hersteller geräusch- und wartungsarm. Das vorgespannte Schneckengetriebe arbeitet annähernd spielfrei und die Lagerung der Schneckenwelle bietet eine hohe radiale Umlaufgenauigkeit.

Die große Bohrung in der Hohlwelle erlaubt es, Leitungen hindurchzuführen. Mit dem einstellbaren Positionierring lässt sich der Dreh-Referenzpunkt beliebig zur Position des montierten Bauteils festlegen.

Bei Norelem sind elektrische Rundtische in den Baugrößen 8 mit Getriebeübersetzung 40:1 und 12 mit Getriebeübersetzung 55:1 verfügbar. Das maximale Ausgangsdrehmoment liegt bei 1,2 Nm bzw. 3 Nm. Anwender können die Produkte alternativ ohne Motor, mit Motor sowie mit Motor und Steuerung erwerben. Die Kabelausgänge sowie die Steuerungsorientierung lassen sich individuell festlegen. Insgesamt stehen 18 Varianten zur Auswahl.

Darüber hinaus hat Norelem auch Positionierrundtische für hohe Belastung im Sortiment. Bei diesen Modellen mit eckiger Bauform erfolgt die Lagerung der Hohlwelle und Drehscheibe mittels eines Axialnadellagers. Die Rundtische für hohe Belastungen sind ausschließlich in Größe 12 mit Getriebeübersetzungen von 10:1 und 45:1 erhältlich, das Ausgangsdrehmoment liegt bei 3 Nm.

Links:

www.norelem.de

Für eine lange Lebensdauer werden das Gehäuse und die Drehscheibe aus eloxiertem Aluminium gefertigt, die Hohlwelle besteht aus Edelstahl. Bild: Norelem

