Spie übernimmt Nimeg AG: Wachstum im Life-Science-Sektor

Spie hat die Schweizer Nimeg AG übernommen und stärkt damit seine Position im Life-Science-Segment. Nimeg bringt spezialisiertes Know-how für EPCMV-Projekte im GMP-Umfeld mit — ein strategischer Zukauf für den Industrieserviceanbieter.

Nimeg ist auf Engineering-, Planungs- und Projektmanagementleistungen im GMP-Umfeld spezialisiert, insbesondere für EPCMV-Projekte (Engineering, Procurement, Construction Management und Validation). Das Unternehmen betreut Kunden aus Pharma, Chemie, Biotechnologie und Medizintechnik.

Komplexe EPCMV-Projekte künftig aus einer Hand

Mit der Akquisition will Spie komplexe EPCMV-Projekte künftig stärker aus einer Hand anbieten. Die bestehende Engineering-Kompetenz von Nimeg wird dabei in das Life-Science-Portfolio von Spie in der Schweiz integriert. Für Nimeg bedeutet die Übernahme Zugang zu größeren Projektumfängen und einer erweiterten Marktposition.

Teil eines gezielten Wachstumskurses im Industrieservice

Spie betont, dass die Übernahme Teil eines breiteren Wachstumskurses im Industrieservice ist. In den vergangenen Jahren wurde das Portfolio im Bereich Life Science bereits durch verschiedene Akquisitionen und Erweiterungen ausgebaut. Beide Unternehmen sehen Synergien bei der Umsetzung anspruchsvoller Industrieprojekte.

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www.spie.de

Spie hat die Nimeg AG übernommen. Das Unternehmen stärkt damit seine Position im Bereich Life-Science-Engineering und erweitert sein Angebot für Industriedienstleistungen in der Schweiz. Bild: Spie

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