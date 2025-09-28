Hollang führt Spie DACH

Seit dem 1. Mai 2026 steht Rainer Hollang an der Spitze von Spie Germany Switzerland Austria. Er übernimmt damit die umsatzstärkste Einheit der Gruppe und rückt zugleich ins Executive Committee auf.

Unter der Führung von Markus Holzke ist Spie Germany Switzerland Austria zur größten Einheit der Unternehmensgruppe gewachsen – von circa 300 Beschäftigten im Jahr 2013 wuchs die Belegschaft auf 20.700 Beschäftigte 2025 an und erwirtschaftete einen Umsatz von mehr als 4 Milliarden Euro. Nun hat Markus Holzke den Staffelstab an Rainer Hollang übergeben, während er neuer CEO der Spie-Gruppe wurde.

„Mit seiner langjährigen Erfahrung innerhalb des Unternehmens steht Rainer Hollang für die Werte von Spie. Wir sind überzeugt, dass er mit seinem Team die gesetzten Ziele der Ambition 2030 umsetzt und das weitere Wachstum von Spie Germany Switzerland Austria vorantreibt“, sagt der neue CEO der Spie Gruppe, Markus Holzke.

Hollang ist Diplom-Ingenieur und absolvierte sein Studium an der TU Berlin. Seine berufliche Laufbahn begann er in einem Ingenieurbüro, bevor er 2005 zu Hochtief Service Solutions wechselte. Seit der Integration des Unternehmens in die Unternehmensgruppe im Jahr 2013 war er in verschiedenen Managementfunktionen tätig und gehörte der Geschäftsleitung an. Mit Wirkung zum 1. Mai 2026 übernahm er nun die Geschäftsführung der DACH-Organisation.

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www.spie.de

Spie hat Rainer Hollang zum Geschäftsführer von Spie Germany Switzerland Austria berufen. In dieser Funktion verantwortet er die größte Einheit der Gruppe gemessen an Umsatz und Wachstum und berichtet direkt an CEO Markus Holzke. Bild: Spie

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