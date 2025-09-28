Erfahrungswissen zukunftsfähig bewahren

Wie sich mit digitalen Informationszwillingen der Generationenwechsel meistern lässt

Gerade in technischen Organisationen, in denen Anlagenwissen oftmals über Jahrzehnte gewachsen ist, gehen mit dem altersbedingten Ausscheiden erfahrener Mitarbeiter häufig unverzichtbare Kompetenzen verloren.

Dieses Know-how, das weit über das bloße Dokumentieren von Fakten hinausgeht, bildet aber die Grundlage für eine effiziente Instandhaltung, für sichere Betriebsprozesse und die schnelle Lösung komplexer technischer Probleme.

Damit ist die Aufgabe für Unternehmen klar: Es gilt das in den Köpfen vorhandene Erfahrungswissen zu konservieren und nutzbar zu machen. Das geht beispielsweise mithilfe von digitalen Zwillingen.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 8 der aktuellen B&I.

Links:

www.gabo-idm.de/digitaleinformationszwillinge/betrieb/

Gabo IDM ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Erlangen, das sich seit über 40 Jahren mit Informations- und Dokumentationsmanagement beschäftigt. Hans Karl Preuß, der Geschäftsführer des Unternehmens, betont: „Durch die Bereitstellung in einer einheitlichen, browserbasierten Umgebung stellen Unternehmen sicher, dass das gesammelte Wissen unabhängig von Ort, Zeit oder Endgerät verfügbar bleibt.“ Bild: Gabo IDM

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