Erfahrungswissen zukunftsfähig bewahren
Wie sich mit digitalen Informationszwillingen der Generationenwechsel meistern lässt
Gerade in technischen Organisationen, in denen Anlagenwissen oftmals über Jahrzehnte gewachsen ist, gehen mit dem altersbedingten Ausscheiden erfahrener Mitarbeiter häufig unverzichtbare Kompetenzen verloren.
Dieses Know-how, das weit über das bloße Dokumentieren von Fakten hinausgeht, bildet aber die Grundlage für eine effiziente Instandhaltung, für sichere Betriebsprozesse und die schnelle Lösung komplexer technischer Probleme.
Damit ist die Aufgabe für Unternehmen klar: Es gilt das in den Köpfen vorhandene Erfahrungswissen zu konservieren und nutzbar zu machen. Das geht beispielsweise mithilfe von digitalen Zwillingen.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 8 der aktuellen B&I.
Links:
www.gabo-idm.de/digitaleinformationszwillinge/betrieb/