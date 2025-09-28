Hako Scrubmaster B35 und B50: Ergonomie bei Scheuersaugmaschinen

Rückenschmerzen zählen in der professionellen Gebäudereinigung zu den häufigsten arbeitsbedingten Beschwerden. Mit den handgeführten Scheuersaugmaschinen Scrubmaster B35 und B50 verfolgt Hako ein ergonomisches Maschinenkonzept, das körperliche Belastungen gezielt reduziert.

Hohe Flächenleistungen, enge Arbeitsbereiche und wiederkehrende Bewegungen belasten Mitarbeitende im täglichen Reinigungseinsatz erheblich. Genau hier setzt Hako mit seinem Maschinenkonzept an.

Ergonomisches Design als Kernprinzip

Die Scrubmaster B35 und B50 sind handgeführte Scheuersaugmaschinen, die auf eine ermüdungsarme Bedienung ausgelegt sind. Das Konzept zielt darauf ab, körperliche Belastungen zu senken, ohne die Flächenleistung zu beeinträchtigen. Damit richtet sich Hako an Reinigungskräfte, die täglich über mehrere Stunden im Einsatz sind.

Einfache Bedienung im Reinigungsalltag

Neben der ergonomischen Auslegung legt Hako Wert auf eine einfache Handhabung der Geräte. Ermüdungsarme Bedienung und intuitives Design sollen den Arbeitsalltag in der Gebäudereinigung spürbar entlasten. Weitere Details zum Maschinenkonzept finden sich im Fachbeitrag auf Seite 22 der aktuellen B&I.

Links:

www.hako.com

Der geneigte Bedienholm und ergonomisch angeordnete Bedienelemente ermöglichen eine flexible Griffhöhe, sodass Anwenderinnen und Anwender unabhängig von ihrer Körpergröße in einer aufrechten Haltung arbeiten können. Bild: Hako

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