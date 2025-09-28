Ersatzteildaten ohne Sprachgrenzen nutzen

Sparrow schafft eine globale Datenbasis für Werke und Systeme

Globale Instandhaltungs- und Einkaufsorganisationen stehen täglich vor der gleichen Herausforderung: Ersatzteile müssen schnell, eindeutig und standortübergreifend gefunden werden – trotz unterschiedlicher Sprachen, historisch gewachsener Materialstämme und heterogener Kataloge. Uneinheitliche Benennungen, Duplikate und Medienbrüche kosten Zeit, erhöhen Bestände und verlängern Stillstände.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 44 der B&I.

Links:

https://www.sparrow.parts/

Sparrow ist eine KI-gestützte Intelligence-Plattform für das industrielle Ersatzteilmanagement. Das 2019 gegründete Unternehmen mit Sitz in Berlin unterstützt Einkaufs-, Instandhaltungs- und Supply-Chain-Teams bei der frühzeitigen Erkennung von Beschaffungsrisiken, der Identifikation veralteter oder überschüssiger Teile und der Optimierung von Beständen, um Ausfallzeiten und Materialverluste zu reduzieren. Bild: KI-generiert

