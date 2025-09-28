Ersatzteildaten ohne Sprachgrenzen nutzen
Sparrow schafft eine globale Datenbasis für Werke und Systeme
Globale Instandhaltungs- und Einkaufsorganisationen stehen täglich vor der gleichen Herausforderung: Ersatzteile müssen schnell, eindeutig und standortübergreifend gefunden werden – trotz unterschiedlicher Sprachen, historisch gewachsener Materialstämme und heterogener Kataloge. Uneinheitliche Benennungen, Duplikate und Medienbrüche kosten Zeit, erhöhen Bestände und verlängern Stillstände.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 44 der B&I.
Links: