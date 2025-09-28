Euchner auf der SPS 2025

Euchner präsentiert auf der SPS in Nürnberg ab morgen (25. bis 27. November) in Halle 7, Stand 280 neue Safety-Lösungen für vernetzte Produktionsumgebungen. Die gezeigten Produkte unterstützen moderne Kommunikationsstandards, reduzieren Installationsaufwand und erleichtern die Diagnose.

Steigende Anforderungen an flexible und hochverfügbare Maschinen treffen auf zunehmend komplexe Sicherheitstechnik. Euchner adressiert dies mit robusten Komponenten und IO-Link Safety. Die standardisierte, herstellerunabhängige Schnittstelle ermöglicht die effiziente Einbindung von Schaltern, Zuhaltungen und Türsystemen und senkt damit Planungs- und Installationsaufwand. Umfangreiche Diagnosefunktionen erleichtern die Fehlersuche und unterstützen eine hohe Anlagenverfügbarkeit.

Ein Schwerpunkt am Stand ist das Schutztürsystem MGB2 Modular. Es lässt sich in Profinet-, Ethercat (P)- und Ethernet/IP-Umgebungen integrieren und ist für gängige Steuerungsarchitekturen ausgelegt. Ein integrierter Ethernet-Switch vereinfacht die Netzwerktopologie. Neben der Zutrittskontrolle ermöglicht das System auch Maschinenbedienung und Signalisierung. Die robuste Auslegung (bis minus 30 Grad Celsius, IP65) sowie die Sicherheitslevel PL e / SIL3 erweitern den Einsatzbereich.

Mit dem Electronic-Key-System EKS2 bietet Euchner außerdem eine zentrale, manipulationssichere Lösung für die Zugriffsverwaltung in vernetzten Produktionsumgebungen. Wird der Zugriff nicht aktiv gesteuert, „verhindert das System Fehlbedienungen, Stillstände und Sicherheitslücken“. Zusammen mit dem Electronic-Key-Manager EKM2 lassen sich Schlüsselrollen und Zugriffsrechte flexibel verwalten. Datenverschlüsselung, vordefinierte Templates, IP69-Design und Profinet-Anbindung sollen die Integration erleichtern.

Der kompakte Sicherheitsschalter CTS ist für Schwenk- und Schiebetüren ausgelegt und bietet eine Zuhaltekraft bis 5.000 N. Der schwimmend gelagerte Betätiger toleriert Versatz und Vibrationen. Die Flexfunction ermöglicht verschiedene Anwendungen mit einem einzigen Gerät.

Zubehör wie ein verlängertes Fluchtentriegelungssystem, ein Sperreinsatz oder eine Montageplatte sowie eine Variante mit Haftmagnet erweitern die Einsatzmöglichkeiten. Unterschiedliche Anschlussarten ermöglichen den direkten Anschluss an Feldbusmodule und Steuerungssysteme.

Euchner ergänzt das Produktportfolio durch die Safety Services. Besucher können am Messestand im „Safety Quiz“ ihr Wissen testen und an einem 3D-Modell Sicherheitsmängel identifizieren.

Das Unternehmen zeigt am Messestand auch, wie es Kunden weltweit bei Fragen zur Maschinensicherheit und zur neuen Maschinenverordnung unterstützt. Bild: Euchner

