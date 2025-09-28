Fachtagung zum Thema „Kalte Wärmenetze“

Kalte Wärmenetze stehen bundes- und europaweit vor dem Durchbruch als versorgungssichere, umweltfreundliche und kostengünstige Lösung für Wärme- und Kälteversorgungen. Der Bundesverband Kalte Wärmenetze e.V. (BVKW) informiert nun auf einer Fachtagung über die Technologie und Herausforderungen

Kalte Wärmenetze – auch Anergienetze oder Wärmenetze der 5. Generation genannt – sind ein Versorgungssystem für Wärme und Kälte. Im Gegensatz zu klassischen Fernwärmenetzen arbeiten sie mit sehr niedrigen Temperaturen nahe der Umgebungstemperatur (meist 5 bis 25 Grad Celsius). Gebäude gewinnen daraus mit dezentralen Wärmepumpen die benötigte Heizwärme und Warmwasser. Im Sommer kann überschüssige Wärme ins Netz zurückgespeist werden, sodass auch Kühlung möglich ist.

Erstmals veranstaltet der Verband nun am Donnerstag, den 16. April 2026, in Berlin eine Fachtagung, zu dem alle interessierten Akteure eingeladen sind. Auf dem Programm von 9 bis 17.45 Uhr stehen aktuelle rechtliche Herausforderungen, praxisbezogenes Expertenwissen sowie aktuelle Ergebnisse aus der Wissenschaft. In einem Experten-Panel besteht die Möglichkeit des intensiven Austauschs.

Den Abschluss der Veranstaltung bildet eine Exkursion zum ehemaligen Flugplatz Tempelhof, wo ein mit kalter Nahwärme versorgtes Quartier entstanden ist. Die Teilnahmegebühr beträgt 99 EUR und beinhaltet Verpflegung und Mittagessen – für BVKW-Mitglieder kostenlos. Die Teilnehmerzahl ist auf 80 Personen begrenzt.

Veranstaltungsort: Magazinstraße 15-16, 10179 Berlin (nahe Alexanderplatz / Kanzlei Becker Büttner Held). Anmeldungen und Programm stehen online im Bereich zur Verfügung.

Links:

www.bvkw.eu/events

Der Bundesverband Kalte Wärmenetze e.V. (BVKW) mit seinen fast 30 Mitgliedsunternehmen verweist auf etwa 80 fertiggestellte Projekte sowie 350 in Planung und Bau in Deutschland. Als Zielgruppen richtet sich der Verband an Stadtwerke, Kommunen und Genossenschaften sowie Unternehmen, Planer und Politik. Bild: KI-generiert

