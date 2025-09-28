Federt selbst bei 300 Grad Celsius

Wie die Einsatztemperatur die Lebensdauer einer Metallfeder beeinflusst

Metallfedern wie Druckfedern, Zugfedern und Schenkelfedern sind zentrale Elemente in vielen technischen Anwendungen. Ihre Zuverlässigkeit und Langlebigkeit hängen stark von den Betriebsbedingungen ab, insbesondere von den auftretenden Temperaturen.

Die Experten von Gutekunst Federn beschreiben die wichtigsten Mechanismen der thermisch bedingten Werkstoffveränderungen und geben Empfehlungen, wie durch geeignete Materialauswahl, Konstruktion und Überwachung die Lebensdauer von Federn auch bei erhöhten Einsatztemperaturen optimiert werden kann.

Mathematisch gesehen halbiert sich die Lebensdauer grob alle 50 Grad Celsius oberhalb der spezifischen Grenztemperatur eines Werkstoffs. Bild: Gutekunst

