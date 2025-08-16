Finanzierungsmöglichkeiten eines Retrofits

Ein Retrofit macht Maschinen nachhaltig fit. Das sollte nicht am Geld scheitern

Viele Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes haben ihre Maschinen schon lange im Einsatz. Mit modernen Geräten könnten sie ihre Erträge steigern, aber die Kosten für die Neuanschaffung sind meist zu hoch.

Ein Retrofit erlaubt es Unternehmen, durch Modernisierung alter Maschinen nachhaltig und liquiditätsschonend von modernster Technik zu profitieren. Technologiefinanzierer wie Siemens Financial Services (SFS) unterstützen bei derartigen Vorhaben.

Links:

www.siemens.com/de/de/produkte/finanzierung.html

Retrofits „bewährter“ Anlagen und Maschinen inklusive einer industrienahen Finanzierung machen die Möglichkeiten, aktuelle Technik zu nutzen, für viele Unternehmen erst bezahlbar. Die Kombination ermöglicht liquiditätsschonend von Verbesserungen bei Agilität, Flexibilität und Effizienz zu profitieren und so die eigene Position im Wettbewerb zu stärken. Außerdem trägt ein Retrofit direkt zur Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit bei. Bild: KI-generiert

