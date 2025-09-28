Flottenmanagement mit KI-Unterstützung

Mit einer neuen KI-Funktion erweitert Linde Material Handling sein Kundenportal myLinde. Die cloudbasierte Plattform bündelt Anwendungen für Flotten-, Sicherheits- und Energiemanagement. Nutzer können Auswertungen künftig per Spracheingabe erstellen lassen und erhalten Analysen zu Fahrzeugen, Auslastung oder Sicherheitsereignissen auf Knopfdruck.

Das Webportal myLinde von Linde Material Handling vereint verschiedene digitale Anwendungen für den Betrieb von Flurförderzeugen. Über einen zentralen Zugang stehen Funktionen für Flottenmanagement, Batterielademanagement und betriebliche Sicherheit zur Verfügung. Darüber hinaus können Nutzer auf Betriebsanleitungen und Ersatzteilkataloge zugreifen. „Flottenmanager haben mit einer steigenden Flut an Daten und Informationen Schritt zu halten“, schildert Tobias Klein, Portfoliomanager bei Linde MH. „Anwendungen wie myLinde helfen, den Überblick zu behalten und faktenbasierte Entscheidungen zu treffen.“

Im Bereich Flottenmanagement lassen sich unter anderem Fahrer und Fahrzeuge verwalten, Zugangsberechtigungen vergeben sowie Wartungs- und Schulungstermine überwachen. Nach Angaben des Herstellers profitieren bereits kleinere Flotten von reduziertem Verwaltungsaufwand und mehr Transparenz.

Ein weiteres Modul basiert auf dem Assistenzsystem Linde Safety Guard. Die Anwendung ermöglicht die Analyse von Beinahe-Unfällen und potenziellen Gefahrenbereichen, um Sicherheitsmaßnahmen gezielter umzusetzen. Zudem bietet myLinde Funktionen für das Batterielademanagement. Flottenverantwortliche können Ladeinfrastruktur und Auslastung überwachen, Ladevorgänge priorisieren und Lastspitzen vermeiden. Ziel ist es, Energiekosten zu senken und die Fahrzeugverfügbarkeit zu erhöhen.

Neu ist die Funktion „myLinde AI“. Nutzer können Analysen und Berichte in natürlicher Sprache anfordern, beispielsweise zu Betriebsstunden, Fahr- und Hubanteilen oder Schockereignissen. Die KI wertet die vorhandenen Daten aus und stellt die Ergebnisse als Tabellen, Diagramme oder Textantworten bereit.

„Informationen aus verschiedenen Datenquellen zusammenzutragen ist mühsam, die wenigsten Menschen machen das gerne. Durch die Chatfunktion ‚myLinde AI‘ wird das in Kürze sehr viel einfacher und komfortabler.“ Nach Angaben von Linde MH sollen Auswertungen dadurch schneller verfügbar werden und die Nutzung der vorhandenen Flottendaten deutlich erleichtert werden.

Links:

www.linde-mh.de

Mit der All-in-one-Plattform myLinde bündelt Linde MH Softwareanwendungen für Flotten-, Sicherheits- und Batterielademanagement in einer cloudbasierten Anwendung. Bild: Linde MH

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