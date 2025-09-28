Für anspruchsvolle Medien ausgelegt

Lewa hat die Leistung seiner Prozesspumpe Lewa Ecoflow LDH Boxer um 20 Prozent gesteigert. Betreiber sollen damit höhere Fördermengen beziehungsweise Drücke erreichen können, ohne zusätzlichen Platzbedarf oder höhere Investitionskosten. Die überarbeitete Pumpe richtet sich an Anwendungen in der Energie-, Chemie- und Prozessindustrie.

Die LDHB gehört zur Lewa Ecoflow-Baureihe, einem modular aufgebauten System aus Membran- und Kolbendosierpumpen. Unterschiedliche Triebwerksgrößen, Pumpenköpfe sowie Material- und Ventilausführungen sollen eine flexible Anpassung an verschiedene Anwendungen ermöglichen.

Die Pumpen sind laut Hersteller insbesondere für aggressive, abrasive oder toxische Medien in der Energie-, Chemie- und Prozessindustrie ausgelegt. Zu den Merkmalen zählen hermetische Dichtheit, präzise Dosierung sowie ein Dosierbereich von 1:100.

Nach Angaben des Herstellers profitieren Betreiber durch die aktuellen Änderungen an der Prozesspumpe von höheren Förderleistungen bei unveränderten Abmessungen und Kosten: So steigt beispielsweise bei einem Förderstrom von 2.200 l/h der maximale Förderdruck von bislang 622 bar auf 746 bar. Alternativ erhöht sich bei einem Förderdruck von 75 bar die maximale Fördermenge von 18.000 l/h auf 21.600 l/h.

Die hydraulische Leistung der Pumpe steigt laut von 38 kW auf 46 kW. Bereits im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen die Leistung der kleineren LDG-Pumpe um 15 Prozent erhöht.

„Die Boxerpumpen-Bauweise ist schon sehr effizient, da eine Antriebseinheit zwei Pumpenköpfe bewegt. Mit der Leistungssteigerung liefert die LDHB doppelt so viel hydraulische Leistung wie eine einzelne Pumpe“, sagt Nicoline Walther, Product Manager für die Lewa ecoflow-Serie. Darüber hinaus verweist Lewa auf die weltweite Ersatzteilverfügbarkeit und Serviceunterstützung über die gesamte Betriebsdauer hinweg.

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Mehr Informationen zu den Lewa Ecoflow-Prozesspumpen finden Sie hier.

Die überarbeitete Lewa Ecoflow LDH Boxer erreicht laut Hersteller bis zu 20 Prozent mehr hydraulische Leistung. Sie ist für anspruchsvolle Anwendungen mit hohen Drücken und aggressiven Medien ausgelegt. Bild: Lewa

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