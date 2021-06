Für über oder unter Wasser

von Zwick am 17. Juni, 2021

Outdoorinstallationen stellen Gehäuse elektrischer Betriebsmittel vor besondere Herausforderungen. Dazu zählen UV-Strahlung, extreme Temperaturen, Staub, mechanische und chemische Belastung oder Feuchtigkeit. Vor allem letztere hat bei den Verbindungsdosen Abox XT SL von Spelsberg keine Chance.

Selbst untergetaucht schirmt sie jegliches Wasser ab und bieten durch den Einsatz schraubloser WAGO-Klemmen ein Höchstmaß an Flexibilität und Komfort.

Dank der verwendeten Gießharztechnik ist sie für extreme Anwendungen wie in Überschwemmungsgebieten, in Wasch- und Hafenanlagen sowie in Tunneln oder im Erdreich geeignet.

Einmal ausgegossen kann keinerlei Feuchtigkeit an die innenliegende Installation gelangen. Auch die Bildung von Kondenswasser an Aufstellungsorten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder stark schwankenden Temperaturen stellt somit kein Risiko dar.

Die Verbindungsdose ist in vier Ausführungen mit Nennquerschnitten von 2,5 mm², 4 mm² und 6 mm² erhältlich.

Die Abox XT SL ist zertifiziert nach DIN EN 60529 mit 168H bei 15 Meter Wassertiefe, DIN EN 60670 und DIN VDE V 0606-22-100. Bild: Spelsberg

