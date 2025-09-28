Full Maintenance für Topas

Actemium übernimmt einen dreijährigen Full-Maintenance-Vertrag für die neue COC-Produktionsanlage von Topas Advanced Polymers im Chemiepark Leuna. Der Dienstleister verantwortet künftig die Betriebssicherheit, Effizienz und Verfügbarkeit der hochmodernen Anlage.

Actemium hat mit Topas Advanced Polymers einen umfassenden Wartungsvertrag für die neu errichtete Produktionsanlage am Standort Leuna abgeschlossen. Die Tochter des Kunststoffherstellers Polyplastics baut seit 2022 eine moderne Anlage zur Herstellung von Cyclo-Olefin-Copolymeren (COC). Bereits die komplette Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik der Gesamtanlage wurde von Actemium umgesetzt – darauf aufbauend übernimmt der Dienstleister nun auch das Full Maintenance.

Mit dem neuen Vertrag ist Actemium für die Betriebssicherheit und Effizienz der Anlage verantwortlich. Topas-Betriebsleiter Marcel Fahnenstich betont die partnerschaftliche Zusammenarbeit: „Von Projektanfang an war Actemium ein verlässlicher und vertrauensvoller Partner. Wir freuen uns, diese Partnerschaft auch in Zukunft weiter auszubauen. Der Full-Maintenance-Vertrag ist für uns der konsequent nächste Schritt für eine nachhaltige Betriebsführung.“

Das Portfolio umfasst eine ganzheitliche Instandhaltungsstrategie, präventive Wartung, Ersatzteilmanagement, Sicherheits- und Compliance-Prüfungen sowie kontinuierliche Prozessoptimierung und ausführliche Dokumentation. Actemium bringt dabei seine langjährige EMSR-Expertise ein und erweitert sein Engagement im Bereich Full Maintenance.

Actemium übernimmt die Full-Maintenance-Betreuung der neuen COC-Gesamtanlage von Topas in Leuna. Die moderne Produktionsanlage soll Kapazität und Effizienz am Standort deutlich steigern. Bild: Actemium

