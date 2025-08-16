Habasit auf der Fachpack

Auf der Fachpack 2025 in Nürnberg präsentiert Habasit vom 23. bis 25. September ein breites Portfolio an Zahnriemen und Transportbändern. Die Lösungen sind auf die speziellen Anforderungen der Verpackungsindustrie zugeschnitten und verbinden Präzision mit einfacher Wartung und hoher Betriebssicherheit.

Zentrale Rolle spielen die Habasync Zahnriemen, die sich durch präzises Positionieren von Fördergütern auszeichnen. Sie sind ideal für den Stop-and-Go-Betrieb in automatisierten Verpackungslinien und lassen sich in Breite, Beschichtung und Mitnehmerprofil flexibel anpassen. Auch Sonderlösungen wie Vakuum-Zahnriemen mit hochpräziser Perforation sichern einen schlupffreien Transport.

Für Wartung und Instandhaltung besonders relevant sind mechanische Verbindungssysteme wie Hinge Joint oder Pin Joint. Sie ermöglichen den schnellen Austausch von Riemen und reduzieren Stillstandzeiten sowie Umrüstkosten erheblich.

Semi-elastische Gewebebänder wie der Typ NSL-02SSBV sorgen für hohe Spurtreue und gleichen kleine Ausrichtungsfehler zuverlässig aus. Ihre haftende Oberfläche, antistatische Eigenschaften und Schwerentflammbarkeit machen sie vielseitig einsetzbar. Dank ihrer Flexibilität sind sie auch für Förderanlagen mit kleinen Trommeldurchmessern geeignet.

Für Anwendungen in der Lebensmittelverpackung bietet Habasit beispielsweise den Bandtyp XVT-2823, der mit matter Oberfläche speziell für diese Branche entwickelt wurde. Auch hier erleichtert die einfache Montage die Instandhaltung und trägt zur Kostensenkung bei.

Habasitlink Kunststoff-Modulbänder wiederum zeichnen sich durch Langlebigkeit, einfache Wartung und zuverlässigen Betrieb aus. Sie benötigen keine Vorspannung, sind unempfindlich gegenüber Spurfehlern und lassen sich auch bei suboptimalen Anlagenbedingungen einsetzen. Der formschlüssige Antrieb per Zahnrad verhindert Durchrutschen und minimiert Ausfallzeiten. Besonders in Backwarenprozessen spielen ihre hohe Temperaturbeständigkeit und Robustheit Vorteile aus. Ergänzend eignen sich Micropitch-Bänder mit Highgrip-Oberfläche für den Transport über Steigungen, Gefälle oder enge Übergänge – ohne Verrutschen des Förderguts.

Habasit präsentiert auf der Fachpack 2025 sein Band- und Riemen-Portfolio für die Verpackungsindustrie. Bild: Habasit

