Hilti erweitert Nuron-Akkuplattform

Mit der Weiterentwicklung der 2022 eingeführten Nuron-Plattform erweitert Hilti das Einsatzspektrum seiner 22-Volt-Akkutechnik. Neu sind unter anderem Akku-Abbruchhämmer, Kernbohrgeräte, Ketten- und Tischsägen, Trennschleifer sowie Lösungen für die Bodenverdichtung. Ergänzt wird das Portfolio durch leistungsstärkere Akkus und Schnellladegeräte mit höheren Entladeleistungen und kürzeren Ladezeiten.

Zu den Sicherheits- und Komfortmerkmalen zählen unter anderem Vibrationsreduktion, aktive Drehmomentsteuerung und Systeme zur Staubabsaugung. Laut Hilti profitieren Anwender zudem von weniger Gerätewechseln, geringerem Logistikaufwand sowie einer höheren Flexibilität auf der Baustelle.

Eine zentrale Rolle spielt die Verbindung zwischen Akku und Gerät. Sie sorgt dafür, dass auch bei starken Vibrationen und hohen Belastungen eine zuverlässige Energieübertragung gewährleistet bleibt.

„Nicht allein die Energie in der Zelle zählt, sondern ob und wie zuverlässig diese Energie vom Akku ins Gerät übertragen wird“, erklärt Bernd Ziegler, Group Manager Batteries, Chargers & Mobile Power in der Hilti Entwicklungsgesellschaft. Nach Angaben des Unternehmens ist die Schnittstelle so ausgelegt, dass sie auch künftige Generationen von Lithium-Ionen-Technologien unterstützen kann.

Breiter Technologieansatz

Trotz des Ausbaus der Akkuplattform setzt Hilti weiterhin auf ein breites Produktportfolio aus Akku-, Netz- und benzinbetriebenen Geräten.

„Mit unseren Innovationen bringen wir Akkuleistung in Anwendungen, die bislang Kabel- oder Benzingeräten vorbehalten waren. Das reduziert Komplexität, senkt Kosten und erhöht die Flexibilität auf der Baustelle erheblich. Gleichzeitig bieten wir weiterhin volle Wahlfreiheit mit leistungsstarken Netz- und Benzingeräten. Entscheidend ist, dass die Profis am Bau für jede Anwendung die beste Lösung mit unseren erstklassigen Services erhalten“, sagt Thomas Schlierenzauer, Marketingleiter in der Region Zentraleuropa.

Ergänzt wird die Plattform durch digitale Services wie Flottenmanagement und ON!Track, die Bauunternehmen bei der Verwaltung ihres Geräteparks unterstützen sollen.

Links:

www.hilti.de

Hilti erweitert die Nuron Plattform um 60 Geräte und Zubehörteile für schwere Anwendungen. Bild: Hilti

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