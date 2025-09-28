Hummel erweitert Produktion in Denzlingen

Die Hummel AG plant eine umfassende Werkserweiterung am Stammsitz in Denzlingen. Mit einem Investitionsvolumen von rund 35 Millionen Euro entstehen neue Produktionsflächen sowie eine moderne Anlage zur Rückgewinnung von Betriebsstoffen.

Im Zentrum steht eine Anlage zur Rückgewinnung und Aufbereitung von Schmier- und Kühlölen. Diese werden künftig aus der Abluft zurückgewonnen und wieder in den Produktionsprozess eingespeist. Nach Unternehmensangaben lassen sich dadurch jährlich rund 1.000 Liter Schmieröl einsparen.

In einer der neuen Werkshallen wird ab 2027 eine Anlage für die galvanische Vernickelung installiert. Diese soll mit ressourcenschonender Wärme- und Abwasserrückgewinnung arbeiten und damit die Umweltbilanz des Standorts verbessern.

Zudem verlagert das Unternehmen die Dreherei und Fräserei vom Standort Waldkirch nach Denzlingen. Dadurch entsteht ein zentralisierter Produktionsstandort, der mehrere Fertigungsbereiche zusammenführt.

Die Bauarbeiten für die insgesamt 6.500 Quadratmeter große Erweiterung sollen im August 2026 beginnen.

Links:

www.hummel.com

Die Hummel AG hat nach Abschluss der Planungsphase den Bauantrag für die Erweiterung ihres Werks in Denzlingen eingereicht. Das Projekt umfasst Investitionen von rund 35 Millionen Euro und sieht zwei neue Gebäude sowie die Modernisierung der gesamten Betriebsstoffaufbereitung vor. Bild: Hummel

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