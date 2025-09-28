I-Care thematisiert Effizienzsteigerung …

… durch digitale Instandhaltung

I-Care demonstriert auf der maintenance in München, wie der Einsatz fortschrittlicher Technologien die Effizienz von Produktionsanlagen nachhaltig steigern kann. Das Unternehmen setzt dabei auf digitale Lösungen, die vor allem in der vorausschauenden Instandhaltung und der Optimierung von Instandhaltungsprozessen einen großen Mehrwert bieten.

Ein zentraler Baustein ist das Condition Monitoring, bei dem der Wi-care 130 G23 Sensor zum Einsatz kommt. Dieser überwacht in Echtzeit die Maschinenzustände und erkennt frühzeitig potenzielle Störungen oder Verschleißerscheinungen.

Sie finden diesen interessanten Artikel bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 41 (M9).

Natürlich stehen die Experten von I-Care auf der Messe in München (29. und 30. Oktober) am Stand 308 für Gespräche und detaillierte Auskünfte bereit.

Links:

www.icareweb.com

Der Wi-care 130 G23 Sensor wird für das Condition Monitoring genutzt. Bild: I-Care

Artikel per E-Mail versenden