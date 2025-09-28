Impulse für blitzsaubere Leitungen
Neue Reinigungsanlage punktet bei hygienisch sensiblen Produktionsumgebungen
Mit der Pulse800 stellt Comprex Engineering eine neue Reinigungsanlage für Rohrleitungen in hygienisch sensiblen Produktionsbereichen vor. Das System arbeitet rein mechanisch mit Luft- und Wasserimpulsen, erzielt dabei laut Hersteller besonders gründliche Ergebnisse und spart gleichzeitig bis zu 90 Prozent Wasser. Die Anlage richtet sich an Anwendungen in der Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie sowie weiteren Branchen mit hohen Hygienestandards.
