Anzeige
Anzeige
Home   >   Reinigung   >   Impulse für blitzsaubere Leitungen

Impulse für blitzsaubere Leitungen

von am 12. Dezember, 2025

Neue Reinigungsanlage punktet bei hygienisch sensiblen Produktionsumgebungen

Mit der Pulse800 stellt Comprex Engineering eine neue Reinigungsanlage für Rohrleitungen in hygienisch sensiblen Produktionsbereichen vor. Das System arbeitet rein mechanisch mit Luft- und Wasserimpulsen, erzielt dabei laut Hersteller besonders gründliche Ergebnisse und spart gleichzeitig bis zu 90 Prozent Wasser. Die Anlage richtet sich an Anwendungen in der Lebensmittel- und Konsumgüterindustrie sowie weiteren Branchen mit hohen Hygienestandards.

Diesen Artikel und viele weitere spannende Beiträge finden Sie ganz bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 21.

Links:

https://comprex.de

Dem Launch war ein umfangreicher Pilotbetrieb mit insgesamt 13 Systemen bei einem namhaften weltweit agierenden Konsumgüterhersteller vorangegangen. Bild: Comprex Engineering

Artikel per E-Mail versenden