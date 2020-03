Dichtungen müssen nicht schwarz sein

EPDM-Dichtungen gibt es auch in individuellen Farben

www.trelleborg.com/de/sealing-profiles

Dichtungen von Trelleborg in Thin-Layer-Ausführung wurden unter anderem in den Londoner Fassadenprojekten „The Shard“ und „Shard Place“ verwendet. Dabei wurden alle sichtbaren Flächen der Dichtungen in einem Fenstergrau (RAL 7040) ausgeführt und stehen so im Einklang mit dem architektonischen Gesamtkonzept. Bild: Trelleborg