Produktionsstillstand für Instandhaltung nutzen

22. April, 2020

Corona zwingt viele Betriebe, ihre Produktion herunterzufahren oder zu stoppen. Allerdings kann die Zeit, in der Anlagen nicht laufen, sinnvoll genutzt werden. Die Experten von Torwegge raten dazu, jetzt Instandhaltungsarbeiten durchzuführen. Häufig finden diese im Sommer statt. Wer aber an diesem Zeitplan festhält, muss die Produktion dann erneut herunterfahren.

Das Unternehmen aus dem ostwestfälischen Bielefeld bietet neben der Entwicklung und dem Verkauf von Rädern, Rollen, Fördertechnik und Komponenten für die Handhabungstechnik auch Instandhaltungsservices an.

Der Rat des Intralogistikspezialisten in der aktuellen Krise lautet: Nun ist genau der richtige Zeitpunkt, um Produktionsanlagen und Materialflusssysteme inspizieren und warten zu lassen.

„Inspektion und Wartung können nur an Anlagen durchgeführt werden, die nicht in Betrieb sind. Warum also nicht jetzt die Zeit nutzen, anstatt später im Jahr wieder, dann allerdings vermeidbar, das Produktionsvolumen drosseln“, fragt Markus Gensing, Vertriebsleiter Süd von Torwegge.

Bild: Torwegge

