Prozesssicherheit dank permanenter Schmierung

6. Juli, 2020

Die Firma Korn ist ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb mit Hauptsitz in Albstadt. Damit die Prozesse kontinuierlich laufen, setzt das Unternehmen auf eine vorbeugende Instandhaltung und dabei auf Schmiersysteme von Perma-tec.

Bei Korn wird der Abfall in 16 verschiedene Abfallarten sortiert beziehungsweise es werden Sekundärrohstoffe generiert. Das Unternehmen arbeitet dabei mit moderner Technik, wie Röntgen- und Nahinfrarottechnik (NIR), Induktions- und Magnetsortieraggregaten.

Außerdem können durch verschiedene Trennstufen, Siebung und Windsichtung Sekundärrohstoffe sortenrein zurückgewonnen und den Produktionsprozessen wieder zugeführt werden. Nicht verwertbare Abfälle werden zu qualitätsgesicherten, hochwertigen Ersatzbrennstoffen aufbereitet und dienen als Primärenergieträger in der Zement- und Kraftwerksindustrie. Für dieses Konzept wurde Korn im Jahr 2012 mit dem Innovationspreis Baden-Württemberg ausgezeichnet.

„Der Stillstand der Anlagen bedeutet für uns immense Kosten“, erklärt Geschäftsführer Alexander Korn, „denn bei uns läuft alles Hand in Hand. Fällt eine Maschinenkomponente aus, steht die komplette Anlage.“ Deswegen ist besonders die vorbeugende Instandhaltung gefordert, und damit eine korrekte Schmierung der verschiedenen Anlagenkomponenten, wie Schredder, Förderbandanlagen, Wälzlager etc. Hohe Temperaturen und Staubaufkommen im Produktionsprozess erschweren außerdem die Instandhaltung.

Korn Recycling verlässt sich hier auf Schmiersysteme von Perma. „So wird zum Beispiel der Perma Futura an Förderbandanlagen und der Star Vario an verschiedenen Elektromotoren eingesetzt“, erklärt Dietmar Joost, der Anlagenleiter. Mit Einsatz verschiedener Schmiersysteme kann flexibel auf den jeweiligen Bedarf am Maschinenelement reagiert werden.

Perma Star Vario ist ein elektromechanisches System, das bei Temperaturen bis 60 Grad Celsius und hohen Vibrationen an der Schmierstelle zuverlässig spendet. Alle Schmierpunkte werden kontinuierlich und zuverlässig mit Schmierstoff versorgt. Gleichzeitig können Staub oder Verschmutzungen nicht mehr in die Schmierstelle eindringen. Die Antriebe des Star Vario sind mehrmals wiederverwendbar.

An bewegten Maschinenteilen, wie den Schreddern, kann der Wechsel der Schmiersysteme durch Verwendung von Schlauchleitungen außerhalb des Gefahrenbereichs erfolgen. Dadurch wird die Arbeitssicherheit erhöht.



www.perma-tec.com

Nachschmiermengen für verschiedene Maschinenkomponenten können mit der kostenlosen App Perma Select berechnet werden. Zur Verwaltung aller Schmierstellen setzt Korn Recycling Perma MLP / Perma MLP APP ein. Damit ist immer ein aktueller Überblick über alle Schmierstellen und anstehenden Wartungsarbeiten gewährleistet. Bild: Perma-tec

