Retrofit – das bringt das Beste in die Spindel

von Zwick am 11. Februar, 2020

Die Servicespezialisten der Siemenstochter Weiss Spindeltechnologie zeigen und erläutern auf der maintenance in Dortmund ab Mittwoch, wie die Runderneuerung von Motorspindeln richtig funktioniert. Zu sehen ist dies exemplarisch am Stand E11 in Halle 4 mithilfe eines geteilten Spindelmodells, und zwar mit einer alten und einer runderneuerten Hälfte.

Links:

www.weissgmbh.de

Die Experten zeigen an einem Modell, wie Spindeln vor und nach einem professionellen Retrofit aussehen. Bild: Weiss

