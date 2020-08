Warum diese Zangen überzeugen

von Zwick am 27. August, 2020

Eine hohe Qualität, eine schonende Handhabung und eine große Auswahl – mit dem hauseigenen Portfolio an Zangen beweist Gedore, warum das Unternehmen eine der führenden Werkzeugmarken ist.

Das Sortiment dieses Herstellers reicht von der klassischen Beißzange bis hin zu modernen Spezialwerkzeugen für außergewöhnliche Einsätze.

Seit 1980 produziert Gedore das gesamte Zangensortiment in Birkfeld in Österreich. Dieser Standort konzentriert sich ausschließlich auf den Zangenbereich, baut hierzu stetig neues Wissen auf und entwickelt die Werkzeuge weiter. Dadurch wird das hohe Niveau an Präzision, Maßhaltigkeit und Passgenauigkeit erreicht, für das die Zangen dieses Herstellers bekannt sind.

So werden alle Zangen beispielsweise aus hochwertigem Sondervergütungsstahl gefertigt. Dieser gewährleistet ihre typische Biegefestigkeit. Die Zangen brechen oder splittern nicht, sondern zeigen bei Überbelastung lediglich eine leichte Verformung. Somit bergen sie ein geringes Verletzungsrisiko.

Die Schneiden werden bei der Fertigung außerdem in einem zusätzlichen Induktionsverfahren gehärtet. Dadurch bleiben sie zuverlässig scharf und minimieren den erforderten Krafteinsatz beim Arbeiten. Die Zangenschenkel werden präzise geschmiedet und ölgehärtet. Mit dieser Technik erhalten die Zangen ihre typische Leichtgängigkeit.

Ein besonderes Merkmal der 2-Komponenten-Griffe: Gedore hat die Greifzone an das Ende des Zangengriffes verlagert. Dies ermöglicht sicheres Greifen sowie eine höhere und leichtgängigere Kraftübertragung als bei vergleichbaren Modellen – und eine entsprechend bessere Schneidleistung.

Eine Produktreihe, die in puncto Innovation besonders heraussticht, ist das sogenannte „Kraft-Zangen-Programm“: Diese Zangen haben eine höhere Klemmkraft und benötigen daher – so der Hersteller – bis zu 35 Prozent weniger händischen Kraftaufwand. Dieser wird durch den exzentrisch gelagerten Drehmittelpunkt ermöglicht, der die Wirklänge vom Kraftpunkt bis zur Schneide optimiert.

Mit mehr als 16.000 Produkten bietet dieser Hersteller ein sehr breites Angebot. Bild: Gedore

