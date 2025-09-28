So will Industrie Informatik weiterwachsen

Die Industrie Informatik GmbH erweitert ihr Führungsteam. Rebeca Barros hat Anfang September die Rolle der „Leiterin des Umsatzwachstums“ (Head of Revenue Growth) übernommen. Mit ihrer Erfahrung in internationalen Markteintrittsstrategien und dem Aufbau wachstumsorientierter Organisationen wird Barros das Umsatzwachstum des österreichischen MES-Anbieters vorantreiben.

Industrie Informatik positioniert sich zunehmend als Ermöglicher der digitalen Transformation. Mit dem MES-Flaggschiff Cronetwork werden nicht nur Produktionsdaten erfasst, sondern auch ein tiefes Verständnis der Fertigungsprozesse vermittelt.

Barros zielt darauf ab, diesen Ansatz zu erweitern: Software allein reicht nicht aus – es gilt, die Kunden während der gesamten Transformation zu begleiten. Von der Prozessanalyse über die Einführung agiler Steuerungsmodelle bis hin zur Integration von Nachhaltigkeitskennzahlen in der Produktion.

In ihren ersten 100 Tagen plant Barros deshalb, Vertrieb, Marketing und Produktmanagement eng miteinander zu verzahnen: „Gemeinsam werden wir unser Wertversprechen klarer definieren und ungenutztes Marktpotenzial, insbesondere in Europa, ausschöpfen.“ Der Fokus bleibt auf dem Kundennutzen: „Der Marktzugang bedeutet für mich, datengestützt zu arbeiten und gleichzeitig reale Probleme unserer Kunden zu lösen.“

Verkauf bedeutet für Barros, vertrauensbasierte Partnerschaften zu pflegen, nicht nur Transaktionen. Die wertvollsten Verbindungen antizipieren Marktbedürfnisse und vertiefen das Vertrauen der Kunden. Durch echtes Zuhören und die Priorisierung der Kundenziele fördert sie dauerhafte Beziehungen, Glaubwürdigkeit und nachhaltiges Wachstum.

Als weibliche Führungskraft bringt Barros eine Perspektive der Inklusion und echten Verbindung mit: „Ich freue mich darauf, mit einem hochqualifizierten Team und unseren Kunden zusammenzuarbeiten, um ihre Wettbewerbsfähigkeit durch intelligente Fertigungslösungen nachhaltig zu stärken.“

Laut Barros werden die Themen Nachhaltigkeit, grüne Fertigung und Cybersicherheit integraler Bestandteil der Wachstumsstrategie sein: „Unsere Software hilft, Prozesse zu optimieren, industrielle Systeme abzusichern und Compliance in messbaren Geschäftswert zu übersetzen. Wir agieren nicht nur als Technologieanbieter, sondern auch als Beratungsanbieter.“

Links:

www.industrieinformatik.com

„Industrie Informatik vereint technologische Innovation mit einem tiefen Verständnis der Herausforderungen der Fertigungsindustrie“, sagt Rebeca Barros, Head of Revenue Growth bei Industrie Informatik. „Ich freue mich darauf, einen Beitrag zu nachhaltigem Umsatzwachstum und internationaler Expansion zu leisten.“ Bild: Industrie Informatik

Artikel per E-Mail versenden