Industrieservice-Ranking: Top 20 trotzen der Flaute

Die 20 größten Industriedienstleister in Deutschland haben ihren Umsatz trotz rückläufiger Industrieproduktion nahezu stabil gehalten. Das zeigt das aktuelle Ranking von VAIS und JPN für das Jahr 2025.

Die anhaltende Schwäche der deutschen Industrie hinterlässt auch im Industrieservice ihre Spuren. Dennoch zeigt sich die Branche vergleichsweise robust: Während die Industrieproduktion 2025 um 1,1 Prozent zurückging, blieb der Gesamtumsatz der Top-20-Anbieter weitgehend konstant.

Wer profitiert, wer spürt Gegenwind?

Besonders Anbieter mit Schwerpunkt auf der Fertigungsindustrie konnten ihre Geschäfte ausbauen. Prozessindustrienahe Dienstleister hingegen verzeichneten stärkeren Gegenwind. Die Ergebnisse zeigen damit eine deutliche Zweiteilung innerhalb des Segments.

Grundlage: VAIS- und JPN-Ranking 2025

Das Ranking wird gemeinsam vom Verband für Anlagentechnik und Industrieservice e.V. (VAIS) und der Dr. Jörg-Peter Naumann Gesellschaft für Unternehmensberatung mbH (JPN) erstellt. Der vollständige Fachbeitrag mit allen Daten und Analysen ist in der aktuellen Ausgabe der B&I auf Seite 6 erschienen.

Links:

www.jpnaumann.de

www.vais.de

An der Spitze des deutschen Marktes behaupteten sich erneut die Wisag Industrie Service Holding SE und die Bilfinger SE. Bild: VAIS

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