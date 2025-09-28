Fokus auf Effizienz und Emissionsminderung

Bilfinger-Rahmenvertrag sichert Modernisierung der Heizkraftwerke in Braunschweig

Bilfinger übernimmt im Rahmen eines dreijährigen Vertrags das Owner’s Engineering sowie Inspektionsleistungen für die Heizkraftwerke von BS Energy (Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG) in Braunschweig.

Der Industriedienstleister begleitet Modernisierungen, Erweiterungen und technische Anpassungen über alle Gewerke hinweg. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Versorgungssicherheit langfristig zu stärken, die Energieeffizienz der Anlagen zu erhöhen und die Wärmeerzeugung schrittweise zu dekarbonisieren.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 5 der aktuellen B&I.

Links:

www.bilfinger.com/de/

Der Industriedienstleister hat mit dem Energieversorger BS Energy einen dreijährigen Rahmenvertrag über Owner’s Engineering und Inspektionsleistungen für die bestehenden Heizkraftwerke in Braunschweig abgeschlossen. Die Zusammenarbeit soll dazu beitragen, die technische Weiterentwicklung der Anlagen voranzutreiben und gleichzeitig eine langfristig sichere Wärmeversorgung zu gewährleisten. Bild: BS Energy

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