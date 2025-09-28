Fokus auf Effizienz und Emissionsminderung
Bilfinger-Rahmenvertrag sichert Modernisierung der Heizkraftwerke in Braunschweig
Bilfinger übernimmt im Rahmen eines dreijährigen Vertrags das Owner’s Engineering sowie Inspektionsleistungen für die Heizkraftwerke von BS Energy (Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG) in Braunschweig.
Der Industriedienstleister begleitet Modernisierungen, Erweiterungen und technische Anpassungen über alle Gewerke hinweg. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Versorgungssicherheit langfristig zu stärken, die Energieeffizienz der Anlagen zu erhöhen und die Wärmeerzeugung schrittweise zu dekarbonisieren.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 5 der aktuellen B&I.
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