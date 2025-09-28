Wie sich die Zusammenarbeit zwischen Betreibern und Dienstleistern stärken lässt

Mit „Industrieservice im Dialog“ etabliert der VAIS Verband für Anlagentechnik und Industrieservice eine neue Plattform für den fachlichen Austausch zwischen Betreibern industrieller Anlagen und spezialisierten Dienstleistern.

Im Fokus stehen praxisnahe Lösungsansätze für Wartung, Instandhaltung und Anlagenbetrieb unter veränderten wirtschaftlichen, regulatorischen und technologischen Rahmenbedingungen. Der Kongress, der am 27. und 28. Oktober im Atlantic Hotel Frankfurt stattfindet, adressiert zentrale Herausforderungen der Branche und zeigt Perspektiven für eine zukunftsfähige Zusammenarbeit auf.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 5 der aktuellen B&I.

Links:

www.vais.de/veranstaltungen/vais-fachveranstaltungen/industrieservice-im-dialog.html

Mit dem Kongress „Industrieservice im Dialog“ hat der VAIS ein Veranstaltungsformat geschaffen, das gezielt den Austausch zwischen Betreibern von Produktionsanlagen und Industriedienstleistern fördert. „Ziel ist es, beide Seiten zusammenzubringen und den Dialog auf Augenhöhe zu ermöglichen. Hintergrund ist die wachsende Bedeutung externer Servicepartner für den sicheren und wirtschaftlichen Betrieb industrieller Anlagen“, betont in diesem Zusammenhang Dr.-Ing. Dietmar Kestner, Geschäftsführer des Verbands für Anlagentechnik und Industrieservice. Bild: VAIS

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