Kongress „Industrieservice im Dialog“
Wie sich die Zusammenarbeit zwischen Betreibern und Dienstleistern stärken lässt
Mit „Industrieservice im Dialog“ etabliert der VAIS Verband für Anlagentechnik und Industrieservice eine neue Plattform für den fachlichen Austausch zwischen Betreibern industrieller Anlagen und spezialisierten Dienstleistern.
Im Fokus stehen praxisnahe Lösungsansätze für Wartung, Instandhaltung und Anlagenbetrieb unter veränderten wirtschaftlichen, regulatorischen und technologischen Rahmenbedingungen. Der Kongress, der am 27. und 28. Oktober im Atlantic Hotel Frankfurt stattfindet, adressiert zentrale Herausforderungen der Branche und zeigt Perspektiven für eine zukunftsfähige Zusammenarbeit auf.
Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 5 der aktuellen B&I.
Links:
www.vais.de/veranstaltungen/vais-fachveranstaltungen/industrieservice-im-dialog.html