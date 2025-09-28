Kann ein Knall die Instandhaltung verbessern?

In der Instandhaltung sind es häufig ungewöhnliche Ideen, die den entscheidenden Unterschied machen. Genau solche Beispiele versammelt die aktuelle B&I-Ausgabe, die heute erscheint. Die druckfrische Ausgabe zeigt exemplarisch, wie Unternehmen bestehende Anlagen modernisieren, Prozesse effizienter gestalten und gleichzeitig Sicherheit, Verfügbarkeit und Wirtschaftlichkeit verbessern.

Ein Schwerpunkt der neuen Ausgabe widmet sich dem Retrofit bestehender Maschinen. Anhand konkreter Praxisbeispiele wird deutlich, wie sich ältere Anlagen mit modernen Sicherheitssystemen an heutige Anforderungen anpassen lassen – ohne kostspieligen Neubau und ohne lange Produktionsunterbrechungen. Der Beitrag macht deutlich: Moderne Instandhaltung bedeutet nicht zwangsläufig, Bewährtes zu ersetzen, sondern vorhandene Technik intelligent weiterzuentwickeln.

Nicht minder spannend ist die Titelgeschichte. Sie beschäftigt sich mit einem Problem, das Betreiber industrieller Kessel seit jeher begleitet: Ablagerungen, die den Wirkungsgrad verschlechtern und Stillstände verursachen können.

Die vorgestellte Lösung klingt zunächst ungewöhnlich, hat sich in der Praxis jedoch vielfach bewährt – sie arbeitet mit kontrolliert erzeugten Druckwellen. Wie dieses Verfahren funktioniert und weshalb dabei auch die richtige Dämpfungstechnik eine entscheidende Rolle spielt, erfahren Leser in der Titelstory.

Daneben berichtet die Ausgabe über aktuelle Entwicklungen im Industrieservice, über Digitalisierung, Energieeffizienz, Condition Monitoring sowie zahlreiche neue Produkte und Lösungen für Wartung und Instandhaltung. Auch wirtschaftliche Trends und Marktbewegungen kommen nicht zu kurz.

Kurz gesagt: Wer wissen möchte, welche Ideen die industrielle Instandhaltung derzeit voranbringen, findet in der neuen B&I jede Menge Anregungen. Und vielleicht stellen auch Sie nach der Lektüre fest, dass manchmal tatsächlich ein gezielter Knall der Anfang einer guten Lösung ist.

Links:

www.b-und-i.de

Von Retrofit über Industrieservice bis zur innovativen Kesselreinigung: Die aktuelle Ausgabe liefert zahlreiche Impulse für die industrielle Instandhaltung. Bild: B&I

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