Inspares und BVS Electronics kooperieren

Ziel: Ausfallrisiken minimieren, Nachhaltigkeit fördern und Ersatzteilversorgung sichern

Vor Kurzem wurde die Zusammenarbeit zwischen der Inspares GmbH und der BVS Electronics GmbH offiziell vereinbart.

BVS Electronics zählt zu den führenden Reparaturdienstleistern für elektronische Industriekomponenten. Die 2020 gegründete Inspares GmbH fokussiert sich auf das Obsoleszenzmanagement und will für mehr Transparenz in der Industrieautomation sorgen.

Von der neuen Partnerschaft könnte die Instandhaltung in vielfältiger Art und Weise profitieren. Na, neugierig geworden? Hierbei handelt es sich um einen Beitrag aus der aktuellen Printausgabe der B&I Industrie-Zeitung.

https://bvs-electronics.com/de/

www.inspares.de

Carsten Finke, Gründer und Geschäftsführer der Inspares GmbH, und Florian Bätz, Geschäftsführer von BVS Electronics, betonen den Mehrwert der Zusammenarbeit: von der Schwachstellenanalyse über konkrete Lösungen bis hin zur Bündelung von Lifecycle-Daten, Reparaturinformationen und Ersatzteilverfügbarkeiten. Bild: Inspares

