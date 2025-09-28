Intelligente Instandhaltung bedeutet …

… minimaler Aufwand und maximaler Nutzen

Die Instandhaltungssoftware ispro [Next Generation] von H&H Systems kombiniert klassische Strategien der präventiven und korrektiven Instandhaltung mit modernen Verfahren der prädiktiven Instandhaltung.

Neu ist die integrierte KI „Commander Data“, die Sensorwerte und historische Daten auswertet, Fehlerwahrscheinlichkeiten berechnet und mit Verfahrensvorschlägen bei der Mängelbehebung unterstützt.

Sie finden diesen interessanten Artikel bequem in der Onlineversion – einfach reinschauen auf Seite 43 (M11).

Natürlich stehen die Experten von H&H Systems auf der Messe in München (29. und 30. Oktober) am Stand 412 auch für Gespräche und detaillierte Auskünfte bereit.

Links:

www.ispro-ng.com

Bild: H&H Systems

Artikel per E-Mail versenden