Intelligente Sensorik hilft der Bahn

von Zwick am 22. April, 2022

Defekte Bauteile sind ein häufiger Grund für die so unbeliebten „Verzögerungen im Betriebsablauf“. Gleichzeitig ist der Austausch noch funktionsfähiger Komponenten in starren Wartungsintervallen aber ökologisch und ökonomisch unsinnig. Deshalb arbeiten Forschende vom Fraunhofer ILT mit Industriepartnern an der Zukunft der Wartung und Instandhaltung bei der Bahn. Die Vision: Sensoren im Fahrgestell und Türen melden Fehler über 5G ins SAP.

Na, neugierig geworden? Hierbei handelt es sich um einen Beitrag aus einer Printausgabe der B&I Industrie-Zeitung.

Wenn Sie Interesse haben, die aktuelle Ausgabe zu lesen, stöbern Sie doch ganz einfach und bequem in der Onlineversion.

Den oben genannten Artikel finden Sie dort auf Seite 13.

Links:

www.ilt.fraunhofer.de

Das Ziel des Verbundprojekts ist die Entwicklung einer gesamtheitlichen Lösung zur drahtlosen und kontinuierlichen Zustandsüberwachung sensorintegrierter, additiv gefertigter Bauteile – von der Sensorik bis zur Meldung in der SAP der Deutschen Bahn AG. Bild: Fraunhofer ILT

Artikel per E-Mail versenden