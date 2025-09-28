Intelligentes Netzmonitoring …

… statt Maschinenstillstand durch Stromschwankungen

Spannungseinbrüche, Frequenzschwankungen oder harmonische Oberschwingungen können die Netzqualität empfindlich stören – oft ausgelöst durch moderne, leistungselektronische Verbraucher in Steuerungen, LEDs oder Produktionsanlagen. Die Folgen reichen von diffusen Fehlermeldungen über unerklärliche Produktionsstörungen bis hin zu Stillständen ganzer Anlagen.

Da solche Netzinstabilitäten meist nur in dem Moment ihres Auftretens messbar sind, bleiben sie ohne permanente Überwachung oft unerkannt – selbst für erfahrene Elektrotechniker. Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 14 der aktuellen B&I.

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www.kbr.de

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Sämtliche Störungen oder kritische Schwankungen werden in einem wöchentlichen Bericht zur Analyse der Netzqualität erfasst. Zudem arbeitet ein KBR-Sachkundiger gemeinsam mit dem Kunden an der Identifikation von Störquellen im Stromnetz und der Entwicklung gezielter Lösungen zur Verbesserung der Netzqualität. Bild: KBR Energymanagement

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