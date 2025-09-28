Jetzt das Dach checken

Frost, Schnee und Feuchtigkeit belasten Flach- und Pultdächer im Winter stark. Mit steigenden Temperaturen lohnt sich daher ein genauer Blick auf die Gebäudehülle. Frühzeitige Kontrollen helfen, Schäden rechtzeitig zu erkennen und gezielt zu sanieren – bevor kostenintensive Folgeschäden entstehen.

Risse, Blasen oder feuchte Stellen sind typische Anzeichen dafür, dass eine Dachabdichtung ihre Funktion verliert. Auch Verschmutzungen oder Moos können den Wasserabfluss behindern und das Schadensrisiko erhöhen. Besonders anfällig sind Übergänge, Anschlüsse und Durchdringungen, die durch Temperaturwechsel stark beansprucht werden.

Für eine fundierte Bewertung empfiehlt sich eine strukturierte Dachinspektion durch Fachpersonal. Dabei werden alle relevanten Bereiche erfasst und dokumentiert. Solche Zustandsanalysen machen Schwachstellen frühzeitig sichtbar und ermöglichen es, gezielt gegenzusteuern, bevor größere Schäden entstehen. Regelmäßige Kontrollen tragen dazu bei, die Lebensdauer der Dachabdichtung zu verlängern und ungeplante Sanierungen zu vermeiden.

Für die Instandsetzung haben sich Abdichtungen auf Basis von Polymethylmethacrylat (PMMA) bewährt. Sie lassen sich auch bei wechselhaften Witterungsbedingungen verarbeiten und härten schnell aus. Dadurch sind die Flächen bereits nach kurzer Zeit wieder belastbar.

Ein weiterer Vorteil: Die Materialien verbinden sich vollflächig mit dem Untergrund und eignen sich besonders für komplexe Details wie Anschlüsse oder Lichtkuppeln. Diese gelten als typische Schwachstellen bei herkömmlichen Abdichtungen.

Neben der schnellen Verarbeitung bieten PMMA-basierte Systeme eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber UV-Strahlung und Witterungseinflüssen. In der Praxis erreichen solche Abdichtungen eine lange Nutzungsdauer und sorgen für einen dauerhaft zuverlässigen Schutz des Daches.

Links:

www.triflex.de

Nach dem Winter sollten Dächer systematisch auf Schäden und Schwachstellen geprüft werden. Bild: Triflex

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