Juwi steuert (jetzt auch) Batteriespeicher

Juwi erweitert sein Leistungsangebot: Neben Wind- und Solarprojekten übernimmt das Unternehmen nun auch die Betriebsführung von Stand-Alone-Batteriespeichern.

Juwi hat neue Verträge abgeschlossen und bietet ab sofort die Betriebsführung für Batteriespeichersysteme an. Bereits seit 2021 ist das Unternehmen mit einem herstellerunabhängigen Service für Battery Energy Storage Systeme (Batterie-Energiespeichersystem, BESS) aktiv. Die Kombination aus Betriebsführung und Wartung aus einer Hand sorgt für effiziente Abläufe und kurze Kommunikationswege.

Das Angebot umfasst eine 24/7-Fernüberwachung sowie Serviceleistungen im Mittelspannungsbereich. Darüber hinaus kommen Thermografie und die Instandsetzung von Kältetechnologie zum Einsatz. Ausgebildete Elektrofachkräfte übernehmen Arbeiten unter Spannung und verfügen über eine Schaltberechtigung. Als zertifiziertes Kälteunternehmen führt Juwi zudem die Wartung und Instandsetzung der Klimatechnik in BESS-Anlagen durch.

Derzeit betreut Juwi Batteriespeicher mit einer Gesamtleistung von 180 Megawatt und einer Kapazität von über 350 Megawattstunden. Prognosen gehen davon aus, dass der deutsche Markt bis 2050 auf 50 Gigawatt anwachsen wird.

www.juwi.de

Im September stellt Juwi sein erweitertes Portfolio auf der internationalen Messe Husum Wind vor. Interessierte finden das Unternehmen in Halle 4 am Stand 4C10. Bild: Juwi

