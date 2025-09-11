Kälter, klüger, günstiger – dank KI

Mithilfe eines digitalen Zwillings und einer KI-gestützten, voll automatisierten Software konnten die Stadtwerke Karlsruhe den Jahresenergieverbrauch der bestehenden Kälteanlage des Gartencaré-Areals innerhalb der ersten sechs Monate Betriebszeit um 20 Prozent senken und deren Effizienz deutlich steigern. Das Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft: Für ein komplettes Betriebsjahr rechnen die Stadtwerke nämlich mit einer Ersparnis von 40 Prozent.

Die digitalen Zwillinge bilden nicht nur den physikalischen Zustand der einzelnen Komponenten in der Kältezentrale ab, sondern verknüpfen ihn mit den aktuellen Messwerten. Bild: Facor4Solutions GmbH

