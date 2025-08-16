Karosserieprüfung mit Eyevision

Fehler in der Karosseriefertigung können hohe Kosten und Sicherheitsrisiken verursachen. Die Bildverarbeitungssoftware Eyevision von EVT unterstützt Hersteller dabei, Qualitätsmängel frühzeitig zu erkennen und Fertigungsprozesse effizienter zu gestalten – von Spaltmaßprüfungen bis zur Lackinspektion.

Die Karosserie prägt nicht nur das Erscheinungsbild eines Fahrzeugs, sondern erfüllt zentrale Funktionen für Sicherheit und Alltagstauglichkeit. Exakt schließende Türen, zuverlässige Schweiß- und Klebenähte oder makellose Oberflächen sind daher entscheidend.

Typische Fehler wie ungleichmäßige Spaltmaße, defekte Schweißnähte oder Lackfehler lassen sich manuell kaum zuverlässig erkennen. Werden solche Defekte nicht behoben, entstehen hohe Nacharbeitskosten, Reklamationen oder gar Sicherheitsprobleme.

Die modulare Software Eyevision deckt ein breites Spektrum industrieller Bildverarbeitung ab – von 2D- und 3D-Messungen über Thermografie bis hin zu KI-gestützter Defekterkennung. Dank Drag-and-Drop-Bedienung lassen sich komplexe Prüfaufgaben ohne Programmieraufwand umsetzen. Zudem unterstützt die Lösung unterschiedliche Hardwareplattformen und ist damit flexibel anpassbar.

Mit Eyevision können also Hersteller Spalt- und Fugenmaße exakt prüfen, Schweiß- und Klebenähte automatisch kontrollieren, Lackfehler oder Oberflächenmängel erkennen und Montageprozesse überwachen. Damit trägt die Software zu stabilen, reproduzierbaren Prozessen bei und steigert die Effizienz in jedem Fertigungsschritt.

Der Einsatz von Eyevision reduziert Nacharbeit und Ausschuss, verbessert die Prozesssicherheit und stärkt die Produktqualität. Hersteller profitieren von sinkenden Kosten, höherer Kundenzufriedenheit und einer gestärkten Wettbewerbsposition.

Angesichts steigender Anforderungen an Präzision und Design wird moderne Bildverarbeitung für die Fertigung unverzichtbar. Eyevision ermöglicht die automatisierte Kontrolle von Spaltmaßen, Schweißnähten und Oberflächen. Bild: EVT

