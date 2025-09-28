KI-Assistenten in der Instandhaltung

Mit Retrieval Augmented Generation (RAG) zur smarten Instandhaltung

Künstliche Intelligenz ist längst kein Zukunftsthema mehr, sondern Bestandteil moderner Digitalisierungsstrategien – auch im industriellen Umfeld. Doch eine zentrale Herausforderung bleibt: Wie lässt sich wertvolles, über Jahre gewachsenes Wissen aus dem Unternehmen gezielt mit KI-Systemen verknüpfen?

Große Sprachmodelle wie ChatGPT-4o zeigen zwar beeindruckende Leistungen in der Verarbeitung von Sprache, haben aber keinen Zugang zu firmeninternem Wissen – genau dort liegt allerdings der eigentliche Wissensschatz vieler Industrieunternehmen.

Wie sich dieser erschließen lässt, zeigt ein Fachbeitrag in der Printausgabe der B&I anhand eines KI-basierten Assistenzsystems, das bereits in der Praxis eingesetzt wird.

www.doubleslash.de/leistungen/ai-assistant

Der Doubleslash KI-Assistant stellt wartungsrelevantes Unternehmenswissen in Echtzeit bereit – direkt am Einsatzort. Bild: Pixabay, TungArt7

