KI-gestützte IH erhöht die Verfügbarkeit
Wie die Meguin Mineralölwerke mit Remberg den Feuerwehrmodus beendet haben
In der hoch automatisierten Fertigung der Meguin Mineralölwerke in Saarlouis zählt jede Minute.
Doch als Werkleiter Christian Texter 2022 übernahm, herrschte noch Reaktivität vor: „Früher hatten wir die klassische Feuerwehr-Instandhaltung – wir haben erst reagiert, wenn etwas kaputt war“, erinnert er sich. Heute arbeitet die Instandhaltung deutlich strukturierter und planbarer. Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 44 (M12) der B&I.
