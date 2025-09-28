KI-Sprachagenten punkten im Praxiseinsatz

Verbesserte Ticketerstellung, Fehleranalyse und Terminplanung

Fieldcode präsentiert auf der maintenance Dortmund 2026 erstmals seine KI-Sprachagenten, die den ersten Schritt im Wartungsprozess automatisieren, nämlich die Störungsmeldung. Durch sofortige Anrufannahme, strukturierte Ticketerstellung und automatisierte Terminkoordination werden hier bereits zu Beginn des Prozesses Verzögerungen reduziert, die oftmals bereits schon vor dem Technikerbesuch entstehen.

Die Lösung erhöht laut Anbieter die Planbarkeit, entlastet Disponenten und bereitet Techniker effizient auf Einsätze vor.

Mehr dazu im Fachbeitrag auf Seite 38 (M6) der B&I-Messezeitung zur maintenance Dortmund.

www.fieldcode.de

Fieldcode zeigt live, wie der KI-Sprachagent eine Störungsmeldung automatisch erfasst. Bild: Fieldcode

