KI versteht jetzt Konstruktionsdaten

Technische Zeichnungen und Einkaufsdaten erstmals automatisch analysieren

Mit der Software Partspace AI wird der industrielle Einkauf fit für das KI-Zeitalter, denn die Lösung versteht technische Zeichnungen wie ein Experte, analysiert Konstruktionsdaten erstmals voll automatisiert und erkennt auf diese Weise Einsparpotenziale, die bisher verborgen blieben, wie der Lösungsentwickler ausführt.

Dadurch könnten Industrieunternehmen ihre Beschaffungskosten senken, Zeitersparnisse erzielen und ihre Position im globalen Markt stärken. „Möglich sind Einsparungen von mehr als 10 Prozent in der technischen Beschaffung“, betont der Softwareanbieter.

Links:

www.partspace.io

Detailgenaue Bauteilsuche: Die Plattform filtert nach Werkstoff, Abmessung, Fertigungsverfahren, Lieferant oder Projektstatus – ideal für datengetriebene Einkaufsentscheidungen. Bild: Partspace

